Avigliano, è crisi? Col Mecca bis De Carlo fa un passo indietro e rinuncia alle deleghe

È il 23 settembre, FdI chiude la campagna elettorale a Lagopesole e il primo cittadino di Avigliano si lascia andare ad una affermazione che oggi suona come un boomerang: "Noi non siamo come loro"

LA CRISI PER TAPPE

L'azzeramento della Giunta, come ribadito dal sindaco Mecca, per meglio affrontare le grandi sfide di carattere nazionale ed internazionale. È il 3 ottobre e numerosi cittadini e chi nel progetto "Lista civica Avigliano 2020-2025" ha fortemente creduto mostra segni di perplessità

Il 6 ottobre viene varata la nuova squadra di governo comunale: nel Mecca bis tutti confermati tranne Angela Maria Salvatore. In Giunta fa il suo debutto Fabiola Tortorelli. Il sindaco Mecca nel descrivere obiettivi raggiunti e progetti in itinere affermava: "La nostra comunità ha bisogno oggi di un’Amministrazione comunale che sia in grado di portare avanti tutta questa mole di lavoro e di completarne l’esecuzione entro il 2025 riconsegnando agli aviglianesi una Città migliore rispetto al passato, e questo fa derivare in capo alla maggioranza in primis, ma anche in capo alle minoranze, alle quali rinnovo l’invito ad avanzare proposte e contributi che possano migliorare ed implementare l’azione politica di governo, l’altissimo senso di responsabilità rispetto alla comunità e rispetto all’Istituzione che rappresentiamo. In conclusione, rivolgo alla Giunta i migliori auguri di buon lavoro, sicuro che ciascuno degli assessori nominati saprà svolgere al meglio le funzioni assegnate. Ringrazio Angela Maria Salvatore per il contributo che ha saputo dare all’Amministrazione comunale in questi due anni, nel ruolo di assessore, certo che le esperienze e le competenze acquisite in questo biennio possano essere poste a disposizione dell’Ente e della squadra di governo"

C'È IL MERCIMONIO DELLE CARICHE?

In una lettera aperta l'ex assessore Salvatore rispedisce al mittente "l’incomprensibilità della crisi apertasi e chiusasi nell’arco di pochi giorni" e con essa le fredde whatsappate

24 OTTOBRE: DE CARLO RINUNCIA ALLE DELEGHE

"Fare un passo indietro rappresenta, talvolta, un gesto di responsabilità e di coerenza. La responsabilità nel prendere atto che il percorso, da mesi intrapreso, differisce rispetto alle originarie aspettative. La coerenza rispetto all'impegno assunto davanti ai cittadini", lo scrive in un lungo post su Facebook l'ormai ex vicesindaco di Avigliano, Nicola De Carlo. "Il progetto sul quale abbiamo costruito la lista civica Avigliano 2020-2025 - prosegue De Carlo - poggiava le basi sul confronto, sulla condivisione, sulla necessità di riunire i tanti territori di cui si compone il nostro comune. Gli accadimenti degli ultimi mesi, così come da me esposti in consiglio comunale, segnano una inaspettata inversione di rotta che mi ha visto costretto a prendere le distanze. Ho deciso, pertanto, di rinunciare alle deleghe che mi sono state conferite con decreto sindacale n. 19 del 6 ottobre 2022. Le problematiche evidenziate nel Consiglio comunale dello scorso 17 ottobre non hanno trovato soluzione ne vi è stato alcun cenno teso al recupero del confronto e della condivisione nell’assunzione delle decisioni. Continuerò - conclude De Carlo - a lavorare come semplice consigliere comunale, con lo stesso impegno e la stessa dedizione, riservandomi di incontrare quanto prima i cittadini al fine di renderli edotti delle ragioni di questa sofferta decisione".

L'analisi di De Carlo nel corso del Consiglio comunale del 17 ottobre 2022, clicca qui (dal minuto 48:00) https://fb.watch/gmwEeZb3-H/

