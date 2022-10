Avigliano, c'è il "mercimonio delle cariche"? Angela Maria Salvatore archivia il Mecca bis e tira dritto

"Apprendo con meraviglia che nella composizione della nuova giunta del Comune di Avigliano è mancata unicamente la mia riconferma in qualità di assessore alla cultura. Non sono a conoscenza delle motivazioni alla base di questa scelta politica del primo cittadino, mi ritengo totalmente all’oscuro di eventuali accordi o beghe partitiche che abbiano portato a questa ridefinizione dell’assetto del governo municipale. Consapevole dell’importante lavoro svolto a sostegno della cultura, dei giovani e delle associazioni del territorio, mi riservo di chiarire la mia posizione in seno al consiglio comunale per il profondo rispetto che nutro verso le istituzioni che sono onorata di rappresentare e verso i cittadini che hanno riposto fiducia nella mia persona, a differenza di quanto dimostrato in questa fase dal Sindaco e dai suoi atti di imperio comunicati prima mezzo stampa o web e attraverso freddi e generici messaggi WhatsApp, e poi ai diretti interessati tramite email e sibilline interlocuzioni. Dinnanzi all’incomprensibilità di tale crisi apertasi e chiusasi nell’arco di pochi giorni all’indomani delle elezioni, continuerò a operare per favorire lo sviluppo socio-culturale di una comunità come quella di Avigliano che è sempre stata espressione di amministratori distintisi a livello regionale e nazionale per valori quali la trasparenza, la correttezza e la capacità di visione, qualità che non sono barattabili e non si possono confondere con il mercimonio delle cariche".

Angela Maria Salvatore, già Assessore alla cultura del Comune di Avigliano