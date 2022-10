Avigliano: mal di pancia del sindaco Mecca che si mette in proprio e azzera la giunta, "Non era come loro"?

"Per un effettivo e concreto impegno e con l'obiettivo di portare a compimento i progetti e i programmi dell'Amministrazione" il sindaco di Avigliano Giuseppe Mecca ha revocato nomine e deleghe ai componenti della sua Giunta - di fatto - azzerandola sulla base di valutazioni di opportunità politica e amministrativa e nella prospettiva di dare nuova linfa all'azione che si apprende "deve essere adeguata agli eventi socio-politici degli ultimi due anni, a livello nazionale ed internazionale". Fibrillazioni e riposizionamenti in maggioranza? O in quel che resta? Non meno di dieci giorni fa, a Lagopesole, in occasione della chiusura della campagna elettorale di FdI era lo stesso sindaco Mecca a tuonare "Noi non siamo come loro", in riferimento alla politica del passato e a quel "partito regione" che della spartizione delle poltrone aveva fatto un collaudato e duraturo metodo di governo.