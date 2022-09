Lagopesole: i Fratelli d'Italia lucani chiudono a 'casa' di Coviello la campagna elettorale

Si è tenuta nella serata di ieri, a Lagopesole, dove il nome forte è quello di Tommaso Coviello, capogruppo e candidato alla Camera per il plurinominale, la chiusura della campagna elettorale di FdI Basilicata. Padrone di casa il sindaco di Avigliano, Giuseppe Mecca, che nel corso del suo intervento ha ricordato che FdI non è "come loro", non è come quel centrosinistra che ha governato per costruire carriere personali alle spalle dei lucani. Presenti anche i sindaci di Muro Lucano, Giovanni Setaro - uomo della prima ora in Basilicata di FdI - e di Viggiano, Amedeo Cicala, il quale sceso dal Carroccio per sostenere i meloniani ha tenuto a precisare che con un governo stabile di centrodestra ci sarà attenzione verso la Val d'Agri che ha una grande ricchezza ma anche numerose problematiche. Sono intervenuti gli assessori regionali Galella e Latronico che hanno ripercorso le recenti azioni della giunta regionale con gli occhi puntati sul bonus gas e poi spazio ai candidati. Smaldini, Guerricchio, Coviello, Rosa e Caiata. Emozione - come detto - per Tommaso Coviello, cuore e radici a Lagopesole ma anche per Gianni Rosa, aviglianese doc. Dopo i fasti del passato l'auspicio della comunità aviglianese presente ieri sera è quella di tornare ad esprimere un parlamentare. Assenti per altri impegni di natura elettorale in provincia di Matera il coordinatore regionale Quarto e il capolista alla Camera Aldo Mattia.