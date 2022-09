Il Molise fa tornare bambini Cesa e Lotito

I due, che in questi giorni stanno girando la regione in lungo e in largo per la campagna elettorale, si ritrovano nel centro di Campobasso e si fanno trasportare dai giochi fanciulleschi, scambiandosi santini elettorali (come avveniva un tempo per le figurine dei calciatori) e giocherellando con dei palloncini. Eh, già: il Molise che non esiste è soprattutto un luogo dell'anima, in cui il tempo è una dimensione dei sogni; che, per l'appunto, non hanno tempo.