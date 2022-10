Il nuovo Gallo non fa alba per il Foggia, il calcio brillantina lo portano le Cicogne che fanno volare il Cerignola

Il calcio brillantina in Capitata si gioca a Cerignola, con lo stesso spirito di riscatto in "Totò gambe d'oro", dove l'Audace vince per 3-0 con Acr Messina. La classifica parla da sola: Catanzaro, Crotone 19 punti; Pescara 16; Juve Stabia, Latina, Turris 13; Monopoli 12; Gelbison, Giugliano 11; Audace Cerignola, Virtus Francavilla 10; Monterosi 8; Avellino 7; Viterbese, Taranto 6; Picerno, Potenza 5; Messina, Foggia 4; Fidelis Andria 3.