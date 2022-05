La Diamante - Potenza tra le tappe più impegnative del Giro d'Italia: ecco le altimetrie

La tappa odierna, la Diamante - Potenza, presenta per la prima volta alla corsa Rosa un dislivello molto impegnativo pari a 4510 metri per un totale di 196 chilometri tra Calabria e Basilicata. Quella di Potenza sarà certamente una tappa adatta agli scalatori, corridori leggeri che in salita possono fare la differenza. Non c'è lo Stelvio ma il Sirino e la Montagna Grande di Viggiano avranno la loro difficoltà. Di pianeggiante ci sono solo i primi 10 chilometri, perché da Scalea - dove si è conclusa la frazione di ieri - si comincia a salire e poi a scendere