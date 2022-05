In Europa addio alle mascherine in volo e in aeroporto, non in Italia: c'è l’ordinanza di Speranza

In Italia cosa cambia? Come per l'uso del coprivolto nelle scuole siamo in presenza dell'ennesima decisione politica da parte del ministro della Salute, che cerca di frenare il ritorno alla normalità di un Paese che ha sofferto le regole anti Covid più rigide, stringenti e discriminatorie dell'occidente. Per chi arriva da noi o parte nel nostro Paese non cambia nulla. È ancora in vigore infatti l'ordinanza del ministro della Salute Speranza, secondo cui l'obbligo di indossare la mascherina rimane fino al 15 giugno, così come resterà per cinema, teatri, palazzetti dello sport al chiuso e altri trasporti, sia locali sia a lunga percorrenza. La conferma è arrivata dai ministeri della Salute e dei Trasporti e dall'Enac, che a La Stampa hanno precisato: "Fino al 15 giugno vige l'ordinanza firmata dal ministro Speranza, che obbliga ancora a indossare i dispositivi di protezione su tutti i mezzi di trasporto, aerei compresi. E questo anche se si parte da un Paese dove l'obbligo non esiste più"