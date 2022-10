Commissione d'inchiesta Covid, FdI incassa il sostegno di Italia Viva: "Non faremo mancare il nostro apporto al governo"

Il punto di Giorgia Meloni, clicca qui

Meloni tira dritto: la commissione d'inchiesta sulla gestione del Covid si farà

La posizione di Italia Viva

"Ottima notizia la commissione di inchiesta sul Covid che sarebbe nelle intenzioni del nuovo governo: da anni ripetiamo che è necessario fare chiarezza sulla gestione della pandemia, che vanno rivelate alcune opacità che riguardano gli acquisti dei dispositivi sanitari come le mascherine o i ventilatori cinesi". Così la presidente dei senatori di Azione-Italia Viva, Raffaella Paita. "Sottolineiamo come vada anche fatta finalmente luce sulla missione dei sanitari russi che sono entrati nei nostri ospedali sotto il governo Conte. Sono temi sui quali Italia Viva è stata sempre in prima linea con interrogazioni e atti parlamentari, non faremo mancare il nostro apporto al governo su questo punto". Italia Viva tiene il punto anche con Faraone: "Sulla scia del lavoro svolto durante la scorsa legislatura, abbiamo presentato una proposta di legge per istituire una commissione d'inchiesta sul Covid a firma Faraone-Boschi: il centrodestra voti la nostra proposta, così da accelerare i tempi. Mi appello direttamente al Presidente Giorgia Meloni, che oggi si è espressa chiaramente sul tema, affinché si possa iniziare finalmente a fare luce sulla opaca gestione della pandemia . Così Davide Faraone, deputato di Azione-Italia Viva. "Dai respiratori cinesi, alle mascherine farlocche ai militari russi a Bergamo, troppo c'è da chiarire: chi si è arricchito o ha svolto strane manovre durante un momento così drammatico deve essere messo davanti alle proprie responsabilità" , rimarca Faraone.