Meloni tira dritto: la commissione d'inchiesta sulla gestione del Covid si farà. E Speranza si appella ai no vax

Alla Camera dei Deputati il premier Meloni ha assicurato che si farà “chiarezza su quanto avvenuto durante la gestione della crisi pandemica”. “Se si chiede responsabilità ai cittadini, i primi a dimostrarla devono essere coloro che la chiedono. Lo si deve a chi ha perso la vita e a chi non si è risparmiato nelle corsie degli ospedali, mentre altri facevano affari milionari con la compravendita di mascherine e respiratori”. La linea del premier Meloni piace al centrodestra e a Italia Viva: "Grande soddisfazione per l'intenzione di Fratelli d'Italia di istituire una commissione d'inchiesta che indaghi sulla gestione della pandemia e in particolare modo faccia luce su chi ha eventualmente lucrato sugli acquisiti Covid. Matteo Renzi è da sempre in prima linea su questo e non farà mancare il suo contributo". Ferma la replica dell'ex ministro Speranza: "Il modello italiano ha messo sempre al centro la tutela del diritto alla salute e la centralità dell'evidenza scientifica. Spiace che Meloni non sia uscita ancora dalla campagna elettorale. Neanche una parola sui vaccini che sono stati il fattore fondamentale per chiudere la fase più dura", ha detto l'ex ministro della Salute. "Ha forse ancora paura di scontentare i no vax che l'hanno votata?".