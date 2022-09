Difficoltà di reperimento di medici di base, la Basilicata fa ricorso alla procedura Sisac

La Basilicata è tra le regioni che hanno fatto ricorso alla procedura Sisac per l'attribuzione delle zone carenti residue per la medicina generale. Lo rende noto l'Azienda sanitaria locale di Potenza (Asp). Per assicurare la presenza del medico di base in ogni Comune, l'Asp, in qualità di soggetto delegato dalla Regione, ha pubblicato lo scorso 23 settembre sul sito www.sisac.info.it l'elenco delle zone carenti residue di assistenza primaria della regione. Così come specificato dal direttore generale Luigi D'Angola, "con tale pubblicazione, effettuata peraltro in tempi brevissimi rispetto all'ultimazione della procedura ordinaria di assegnazione, l'azienda pone in essere un ulteriore tentativo per riuscire a fronteggiare l'attuale situazione di emergenza riguardante la difficoltà di reperimento di medici disposti ad assumere incarichi nella medicina di base".