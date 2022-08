Covid: puntura numero 4? In Basilicata scarsa affluenza, l'appello di D'Angola (Asp)

Per la campagna di somministrazione del vaccino anti covid-19 anche per il mese di settembre resta in vigore l’apertura dei centri vaccinali dislocati sul territorio di competenza della ASP Basilicata in un solo giorno settimanale e, nel contempo, resta attiva la funzionalità di prenotazione sulla piattaforma Poste della quarta dose per la categoria “Over 60”. Rimane, inoltre, invariata la possibilità di prenotare sulla piattaforma anche la quarta dose per i soggetti “Fragili over 12”. Libero anche l’accesso per la somministrazione delle prime dosi adulto e per gli over 80, mentre vanno prenotate sulla piattaforma di riferimento la terza dose per gli adulti e la prima somministrazione pediatrica. Per quanto attiene le seconde dosi, saranno calendarizzate direttamente dagli operatori degli hub vaccinali al momento della somministrazione della prima dose. Considerata la bassa percentuale di cittadini rientranti nelle categorie over 80 e fragili over 60 che nel territorio di competenza della Azienda Sanitaria di Potenza si sono sottoposti fino ad ora alla somministrazione della quarta dose (seconda dose booster), il Direttore Generale F.F. Luigi D’Angola lancia un appello sostenuto “affinché ci si sottoponga senza esitazioni all’inoculazione delle quarte dosi per farsi trovare preparati ad una eventuale nuova ondata del virus in concomitanza con l’inizio della stagione autunnale”. La dose booster è di richiamo, è successiva al completamento del ciclo vaccinale primario ed è importante- aggiunge D’Angola- “per mantenere o ripristinare un adeguato livello di risposta immunitaria in particolare in quei soggetti ad alto rischio per condizioni di fragilità. Va, per tanto, somministrata per evitare una ripresa della curva epidemica che, inevitabilmente, si traduce in aumento dei ricoveri anche nelle Terapie Intensive. Fondamentale, quindi, anche procedere alla vaccinazione per quei soggetti che non abbiano ancora ricevuto nessuna delle tre dosi o che non abbiano ancora completato il ciclo di somministrazione”. Si ricorda che l’Azienda Sanitaria Locale di Potenza ha stabilito il calendario per il mese di settembre che prevede l’apertura dei punti vaccinali in un solo giorno alla settimana dalle ore 8,00 alle 13.30 con le seguenti modalità:

Le tende del Qatar di Potenza effettueranno i vaccini nei seguenti giorni: 1, 8, 15, 22, 29 settembre.

A Venosa le somministrazioni avvengono presso il Plesso Scolastico “La Vista” in Piazza Don Bosco nei giorni 6,13, 20, 27 Settembre.

A Melfi, presso la palestra Comunale di Via della Cittadinanza Attiva, nei giorni 5, 12, 19, 26 Settembre.

A Paterno presso l’Ambulatorio Asp di Piazza Isabella Morra nei giorni 6,13, 20, 27 Settembre.

A Senise presso il complesso monumentale “San Francesco” in Piazza Municipio nei giorni 5, 12, 19, 26 Settembre.

A Lauria presso la palestra Isis Lauria in via Cerse dello Speziale nei giorni 7, 14, 21, 28 Settembre.

Tutti gli interessati dovranno recarsi previa prenotazione al punto vaccinale calcolando l’intervallo minimo di almeno 120 giorni dalla terza dose (prima dose di richiamo) o dalla data in cui hanno contratto l’infezione da SARS-CoV-2 dopo la terza dose.