Il 25 settembre a Matera è prevista la visita di Papa Francesco, De Bonis chiede di votare anche il 26

“Bene ha fatto il nostro coordinatore Antonio Tajani a chiedere al governo di permettere agli elettori di votare non solo domenica 25 ma anche lunedì 26. Non si capisce perché si debba non solo comprimere, di fatto, la campagna elettorale ma anche il momento del voto. Da noi a Matera è anche prevista la visita di Papa Francesco proprio la domenica del voto, visita tanto attesa e più che ben venuta, e molti di noi vorranno ascoltare il Santo Padre in piazza Matteotti per la celebrazione eucaristica per la conclusione del Congresso Eucaristico Nazionale. Per noi materani è una grande occasione della quale siamo onorati, ovviamente troveremmo il modo di andare a votare comunque, però un secondo giorno sarebbe auspicabile e aiuterebbe la città anche dal punto di vista logistico. Quindi mi unisco all’appello al ministero dell’Interno e al governo perché si consenta ai cittadini italiani di votare il 25 e il 26 di settembre e non solo il 25 in modo che si possa dare a Cesare quel che è di Cesare.” Così il Senatore Saverio De Bonis interviene per chiedere che il voto per le elezioni politiche si possa svolgere nell’arco di due giornate e non solo la domenica.