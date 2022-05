Il sostegno del Comune di Potenza per le rette degli asili nido: stanziati 430 mila euro

"Con questo avviso abbiamo inteso tutelare il diritto dei bambini, dalla nascita fino a sei anni, alle pari opportunità di educazione, istruzione, cura, relazione e gioco". Lo ha detto - secondo quanto reso noto dall'ufficio stampa dell'amministrazione comunale - il sindaco di Potenza, Mario Guarente, presentando ai giornalisti "un avviso finalizzato alla concessione di voucher per il sostegno al pagamento delle rette corrisposto dalle famiglie fruitrici dei servizi educativi per la prima infanzia, nidi, micronidi, sezioni primavera e servizi integrativi, pubblici e privati, accreditati e convenzionati, ovvero delle scuole paritarie per l'infanzia convenzionate, ricadenti sul territorio della città di Potenza, per un importo complessivo di circa 430 mila euro". Alla conferenza stampa, hanno partecipato anche l'assessore alla pubblica istruzione, Alessandra Sagarese e le consigliere comunali Ilaria Telesca e Carmen Galgano.