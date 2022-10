Il Buck Festival della letteratura per ragazzi di Foggia diventa ecosostenibile

Gli autori avranno il compito di rendere partecipi i ragazzi, tra l'altro novità assoluta quest'anno avremo anche la partecipazione dei piccolini, ad ogni incontro sarà associata una lettura con argomenti complessi che saranno affrontati in modo semplice per permettere migliore comprensione e rendere le nuove generazioni più consapevoli degli obiettivi dell'Agenda 2030.

Il presidente della Fondazione dei Monti Uniti, Aldo Ligustro, la direttrice artistica del festival, Milena Tancredi, il presidente del Consorzio Teatro Pubblico Pugliese, Giuseppe D’Urso, la direttrice del polo biblio-museale di Foggia, Gabriella Berardi, la dirigente dell’Ufficio Scolastico per la provincia di Foggia, Maria Aida Episcopo, hanno presentato la 12esima edizione del Buck Festival della letteratura per ragazzi di Foggia. All'incontro era presente pure una piccola redazione di alunni della scuola primaria e secondaria dell'istituto Santa Chiara Pascoli Altamura di Foggia. Madrina di quest'anno l’illustratrice francese Sophie Fatus.

L’ edizione di quest’anno, che si terrà dal 16 al 23 ottobre, è dedicata ai temi della cosiddetta Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, con particolare riferimento alla lotta contro il cambiamento climatico e l’emergenza acqua, prenderanno parte alla manifestazione: Silvia Vecchini, poetessa, Andrea Vico divulgatore scientifico, Massimiliano Tappari, Michele Ciletti responsabile del blog Buck Festival, Gianfranco Piemontese, Barroux con Francesca Archinto, Malusa Kosgran, Sonia Maria Luce Possentini, Teresa Porcella, Alfonso Cuccurullo, Roberto Parmeggiani, Giuseppe Guida, Santo Pappalardo, Sergio Guastini con il gradito ritorno delle notti in sacco a pelo, Alberto Bouglex che in anteprima presenterà il suo film Pagine del Sud. Gli autori avranno il compito di rendere partecipi i ragazzi, tra l'altro novità assoluta quest'anno avremo anche la partecipazione dei piccolini, ad ogni incontro sarà associata una lettura con argomenti complessi che saranno affrontati in modo semplice per permettere migliore comprensione e rendere le nuove generazioni più consapevoli degli obiettivi dell'Agenda 2030. Inaugurazione il 16 ottobre alle 10.30, gran finale il 23 ottobre con il concerto musicale diretto da Carmen Battiante.