Tutte le strade del fumetto portano a Stornara

Nel corso della giornata, gli artisti, tra i quali Tony Espinar, Giulio Giordano, Giuseppe Guida, Giuseppe Sansone, seppur con le ovvie difficoltà dovute al maltempo, hanno lavorato alla realizzazione di splendidi murales per le vie del centro, davanti a gruppi di entusiasti ospiti.

Non solo murales. La prima giornata di Comix Street è stata anche luogo per le presentazioni di libri, di incontri e i firmacopie con gli autori, interviste con gli artisti a cura del nostro giornale, esibizioni di disegno live, live con l'associazione I Fun e tanto altro ancora. A seguire alcune foto della manifestazione realizzate dal bravissimo Lino Lombardi, che è anche presidente dell'Associazione Stornara Life Co organizzatrice dell'evento.