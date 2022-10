Racket delle estorsioni sulle slot-machine, la puntata vincente della GdF di Foggia: 4 arresti a Lucera

Le indagini hanno permesso di accertare che i quattro indagati, attraverso violenza, minaccia, l'utilizzo di armi e cagionando lesioni personali alla persona offesa, hanno tentato di costringere dapprima un imprenditore operante nel settore degli apparecchi da intrattenimento ad abbandonare la propria società, che deteneva al 50%, senza avanzare alcuna pretesa economica di liquidazione e successivamente a versare il "pizzo" di 300 euro mensili per poter continuare a detenere i propri le proprie slot - machine negli esercizi commerciali della città dauna.

Alle prime ore del mattino i finanzieri del Comando Provinciale di Foggia hanno eseguito, su ordine della magistratura, ha arrestato due persone e poste altre due al divieto di dimora a Lucera per estorsione e lesioni personali. Le indagini, coordinate dalla Procura di Foggia, si fondano su un quadro gravemente indiziario ricostruito dai finanzieri di Lucera che ha fatto emergere l'esistenza di una agguerrita e asfissiante "delinquenza ambientale" attiva sul territorio lucerino. Le indagini hanno permesso di accertare che i quattro indagati, attraverso violenza, minaccia, l'utilizzo di armi e cagionando lesioni personali alla persona offesa, hanno tentato di costringere dapprima un imprenditore operante nel settore degli apparecchi da intrattenimento ad abbandonare la propria società, che deteneva al 50%, senza avanzare alcuna pretesa economica di liquidazione e successivamente a versare il "pizzo" di 300 euro mensili per poter continuare a detenere i propri le proprie slot - machine negli esercizi commerciali della città dauna. Inoltre hanno successivamente costretto la vittima ad accettare condizioni economiche molto sfavorevoli nel cedere le proprie quote della società e infine a rinunciare a gestire clienti ovvero a cercarne di nuovi a Lucera con altra società nel frattempo avviata. Eseguite anche perquisizioni nel centro storico di Lucera e nei quartieri Villa e Porta San Severo.