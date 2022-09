Dopo anni di dedizione, discrezione, disponibilità, gentilezza, Angelo Russo lascia per pensionamento la cabina di regia - l'ufficio Gabinetto - del Comune di Foggia. La festa che gli riservano i suoi colleghi è la conferma dell'affetto che è riuscito a seminare e a far fiorire in tutti questi anni: le persone migliori sono quelle che fanno del bene in silenzio.