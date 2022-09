Dalla Basilicata al Molise, passando per la Puglia, la mappa segreta delle centrali nucleari svelata da Bonelli

"Oggi facciamo un'operazione verità, presentiamo l'elenco delle centrali nucleari proposte da Calenda, Salvini e dalle destre, che non si assumono la responsabilità delle loro proposte davanti ai cittadini italiani. Le centrali saranno a Torino Vercellese, Caorso, Monfalcone, Chioggia, San Benedetto del Tronto, Termoli, Brindisi, Palma di Montechiaro, Scansano Jonico, Garigliano, Borgo Sabotino, Montalto di Castro, Scarlino, Oristano". Così Angelo Bonelli, leader di Europa Verde, nel corso di un incontro in piazza con i candidati dell'alleanza Verdi-Sinistra nei collegi di Roma e Lazio. "Per noi sono siti inidonei- ha aggiunto- tutta l'Italia è inidonea, ma questi sono i siti più probabili e chi lo propone dovrebbe saperlo e avere il coraggio di dirlo". (Zap/ Dire)