Costo del gas dimezzato per i cittadini, Salvini in provincia di Potenza propone per l'Italia il modello Basilicata

«La Basilicata può essere un modello nel momento in cui in Italia c'è l'emergenza bollette luce e gas. Io ringrazio la Lega che ha portato la Regione Basilicata a fare qualcosa che io proporrò a Draghi per tutto il Paese, ovverosia ridurre le bollette e togliere le tasse sul costo del gas. Questo aiuto alle famiglie mi piacerebbe che fosse esteso: troppo spesso la politica parla dei problemi, questo è invece un buon modello di sostegno alle famiglie», ha detto Salvini questo pomeriggio a Picerno