Così FS ha fatto la storia dei trasporti in Italia, tra Foggia e Benevento

Queste locomotive sono, spiega Cantamessa, "del tutto simili, nella forma, alla nostra locomotiva trifase E.431, che però utilizzava un sistema di corrente alternata, 3600 volt a 16 e 2/3 di frequenza ferroviaria". Per spiegare questa differenza, il direttore sottolinea come "il filo che corre oggi sui sedicimila chilometri della rete ferroviaria nazionale sia un filo semplice, mentre nell'annullo filatelico di oggi sono rappresentati due fili aerei ed una fase di terra. Immaginiamo la complicazione tecnica del mantenere una ragnatela così". Meglio, quindi, la semplicità di "queste locomotive che - come sottolinea sempre Cantamessa - si sono pensionate nel 1995, segno di una bontà progettuale che ha portato per 70 anni, dal Brennero alla Sicilia, ogni tipo di treni: merci, viaggiatori e accelerati; anche gli intercity di oggi viaggiano con lo stesso pantografo. È la continuità di un progetto fatto e studiato dagli ingegneri di Ferrovie dello Stato".