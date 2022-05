"Colpaccio" della Guardia di Finanza di Foggia contro un trafficante di droga ad Ascoli Satriano: 32 chili di droga e 657mila euro in contanti sequestrati

Insospettiti per il movimento, hanno deciso di intervenire per identificare i soggetti e verificare il contenuto del sacco. Uno dei due è apparso subito nervoso. All'interno del bustone è stato trovato un ingente quantitativo di hashish (circa 21 kg.). Il rinvenimento dello stupefacente ha fornito lo spunto per proseguire la perquisizione presso altri locali nella disponibilità dei fermati, tra cui un secondo box e qui, in una delle due auto parcheggiate, sono state trovate 2 pistole con matricola abrasa e circa 500 munizioni di diverso calibro, oltre a 4 chili di cocaina e circa 7 di hashish. Nell'abitazione di uno dei tre arrestati è stato rinvenuto un ingente quantitativo di denaro di vario taglio (20, 50 e 100 euro), ben impilati per valore e impacchettati anche sottovuoto.La droga, le armi e le munizioni sono state sequestrate. Il denaro contante sequestrato è stato depositato sul Fondo unico giustizia, a disposizione dello Stato fino a eventuale confisca.