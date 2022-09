Bonus gas alle imprese lucane, Amendola torna alla carica per un confronto con Latronico

"Siamo in piena crisi energetica, i cittadini ci chiedono di avere buonsenso. La destra continua a fare propaganda sulla pelle di famiglie e imprese, sia a livello nazionale che qui sul territorio lucano. La minaccia energetica di Putin va affrontata con unità in Europa. Lo diciamo da tempo anche qui in Basilicata, chiedendo da giorni un confronto con l'assessore regionale Latronico. Non servono le misure tampone, le imprese lucane vanno aiutate chiedendo una deroga degli aiuti di stato. Con serietà, Europa Basilicata comunità di destino. Ne ho parlato ieri sera a Dritto e Rovescio", scrive sulla propria pagina Facebook il sottosegretario Enzo Amendola, aspirante Deputato e candidato al collegio plurinominale Basilicata.