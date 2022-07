Trenitalia, l'Ad Corradi lancia il Marateale e i collegamenti: «Da Roma a Maratea in meno di 3 ore»

UN VIAGGIO SPECIALE

Frecciarossa di Trenitalia (Gruppo FS Italiane) si conferma main partner di “Marateale - Premio internazionale Basilicata”. È tutto pronto per la XIV edizione che si terrà dal 27 al 31 luglio nella suggestiva “perla del Tirreno” e nella meravigliosa cornice dell’Hotel Santa Venere. La presentazione della partnership tra Frecciarossa e Marateale ha avuto luogo nella giornata di ieri durante un viaggio da Roma a Maratea - ovviamente in Frecciarossa - con a bordo Luigi Corradi, Ad di Trenitalia, Pietro Diamantini, Direttore Business Alta Velocità, Daniele Stoppelli, sindaco di Maratea, Simone Giacomini, Presidente Stardust, Gianluca Giannelli, Direttore Artistico Alice nella Città, e Nicola Timpone, Direttore Artistico Marateale. Maratea sempre più collegata, «In meno di tre ore da Roma si puó raggiungere con le Frecce, la perla del Tirreno, così come da Reggio Calabria» ha dichiarato Luigi Corradi.

«Offerta che si arricchisce anche con Intercity e Regionali. Non solo, sono previsti anche sconti per chi sceglierà di partecipare al festival utilizzando il treno. Un modo concreto per promuovere la mobilità collettiva come stimolo ad una sempre maggiore coesione territoriale e allo sviluppo del Paese. Questa collaborazione si inserisce nell’ottica di avvicinare sempre di più le persone a scegliere il treno per raggiungere le località di mare e montagna. Anche quest’estate infatti abbiamo collegato numerose località turistiche con il treno offrendo collegamenti capillari con i Link». Trenitalia da sempre ha una grande sensibilità nel sostenere tutte le iniziative e le manifestazioni che creano un valore aggiunto all’eccellenza del Belpaese così come il patrimonio artistico e culturale. Il “Marateale”, è una delle manifestazioni estive più attese, dedicata alla settima arte, che testimonierà il forte desiderio di ripartenza per tutto il settore culturale e cinematografico non solo del centro-sud, ma del Paese in generale.

(Luigi Corradi, Amministratore delegato di Trenitalia)

L'OFFERTA DI TRENITALIA

Con Trenitalia è possibile raggiungere Maratea grazie a sei Frecce al giorno, due Frecciarossa e quattro Frecciargento, oltre alle fermate Intercity e alle corse Regionali confermate anche in questa estate 2022. Inoltre, per chi vorrà partecipare all’evento dal 27 al 31 luglio 2022 e raggiungere Maratea con le Frecce sarà attiva una speciale offerta. Inserendo il codice MARATEALE nella procedura di acquisto del biglietto, sarà possibile usufruire di una tariffa “Speciale Eventi” con sconti dal 20 al 50%. Per ulteriori informazioni e per conoscere i dettagli dei collegamenti da e per Maratea, consultare il sito web trenitalia.com o l’App Trenitalia.

MARATEA

Grande soddisfazione del sindaco di Maratea, Daniele Stoppelli, che ha ringraziato a nome dell’Amministrazione comunale di Maratea e dei marateoti tutti, l’Ad di Trenitalia per l’attenzione che ha voluto rivolgere a Maratea con l’istituzione di numerosi collegamenti ferroviari. Sulla professionalità di Nicola Timpone non ha dubbi, elogiando l’impegno del Direttore Artistico del Marateale. «Sono inoltre molto felice - ha aggiunto - perché quest’anno avremo una sezione green in cui si racconterà l’importanza dell’ambiente. Maratea con i suoi 35 secoli di storia ed i suoi 32 km di costa ha sempre tutelato l’ambiente ed per questo che ha ottenuto le 5 vele».

MARATEALE 2022

Nicola Tampone, Direttore artistico, ha affermato di essere molto orgoglioso per questa edizione di Marateale, avventura condivisa con Antonella Caramia. «Ai nomi già anticipati nella scorse settimane come Toni Servillo, Luisa Ranieri, Cesare Cremonini, Lorella Cuccarini, Luca Guadagnino e Darko Perić de “La casa di carta”, – si aggiunge quello di un grande attore: Lino Banfi. Nei prossimi giorni sveleremo il resto del cast artistico». L'accesso all'edizione 2022 - come espressamente indicato sul sito web ufficiale www.marateale.com - sarà aperto a tutti senza necessità di prenotazione.

Previsto un nuovissimo concorso che prevede la realizzazione di spot da parte dei giovani studenti delle scuole secondarie di I e II grado della Regione Basilicata che pongano l’attenzione sull’importanza delle risorse storiche, umane, ambientali e sociali del proprio territorio e delle loro problematiche in questo periodo di pandemia mondiale e delle loro aspettative future.

L’intento è di stimolare i giovani ad una riflessione attraverso l’arte del cinema mettendo in risalto le loro risorse creative.

Ci saranno tra le varie sezioni - come specificato anche dal sindaco di Maratea - 10 lungometraggi internazionali di fiction, documentari e animazione, legati ai temi ambientali e della sostenibilità, verranno selezionati per partecipare ad un concorso dotato di numerosi premi. I film che mostreremo proporranno visioni percorribili e concrete o esempi di iniziative di successo, sempre nell’intento di infondere speranza e promuovere iniziative innovative che possono contribuire a migliorare il mondo.

DAI COLLI BOLOGNESI A MARATEA, A CREMONINI LA CITTADINANZA ONORARIA DELLA PERLA DEL TIRRENO

Tra gli ospiti che saliranno sul palco all’Hotel Santa Venere, ci sarà anche Cesare Cremonini. Ritirerà un premio speciale e una cerimonia di consegna della cittadinanza onoraria di Maratea, fortemente voluta dal sindaco Daniele Stoppelli e dalla giunta comunale. Cremonini da anni ama trascorrere qualche giorno di relax a Maratea e la sua presenza è ormai un appuntamento fisso e tanto atteso. Il legame con la località del Tirreno parte da lontano, come ha specificato lo stesso Cremonini in una sua biografia. Lo storico leader dei Lunapop non ha mai nascosto un momento molto intimo: la sua prima canzone è stata composta in un terrazzino di Maratea. Si tratta di "Vorrei", uno dei singoli più celebri di un allora 15enne in vacanza con i propri genitori e dedicata alla sua fidanzata dell'epoca.

A LORELLA CUCCARINI IL PREMIO INTERNAZIONALE BASILICATA

«Siamo molto felici di poter premiare Lorella Cuccarini a Marateale, autentico animale da palcoscenico che sin dal 1985, anno del suo debutto a Fantastico, è stata capace di inanellare un successo dietro l'altro, misurandosi con diversi settori dello spettacolo, risultandone sempre all'altezza», ha commentato recentemente il direttivo di Marateale.