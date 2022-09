Giorgia conquista Bari senza «sputare sangue». Emiliano sputa veleno, la Meloni non accetta le sue scuse e accusa: «La Regione non è cosa vostra»

"Emiliano mi ha chiamato difendendo quello che aveva detto e quindi gli ho risposto che non avevamo nulla da dirci. Continuo a considerare vergognose le parole di Michele Emiliano", ha detto la leader di FdI a Bari. «A loro di quello che dicono i pugliesi non frega niente, considerano le istituzioni roba loro. Le abbiamo viste le telefonate agli amici e i concorsi ballerini, gestendo la Regione come se fosse cosa vostra. E allora si capisce perché sono così nervosi», ha detto Meloni riferendosi al sistema politico di Emiliano.