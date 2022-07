«Ricompare in pubblico per parlare di musica e spettacolo a Medimex; festival serio, meno serio è chi pensa di scappare dalle proprie responsabilità politiche, e fa finta che non sia accaduto nulla». Insomma, per l'eurodeputato di FdI Raffaele Fitto: «Nell'antica Roma panem et circenses, nella Puglia di oggi poltrone e Medimex»