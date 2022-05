Legambiente fa a pezzi il piano off shore di Emiliano: "Affrettato e senza alcun valore, una foglia di fico in campagna elettorale"

"Un piano che cade come una foglia di fico proprio durante un periodo elettorale che non ha nessun valore vincolate o decisionale perché la materia dell'Eolico Off-shore è prettamente di competenza nazionale e non regionale. Un piano che ancora una volta viene deciso in fretta e furia a tavolino da pochi e che puntualmente si disattende la legge regionale sulla Partecipazione". Così Ruggero Ronzulli, presidente di Legambiente Puglia