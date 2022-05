Elezioni comunali: sfida classica tra centrodestra e centrosinistra a Taranto, con 4 candidati sindaci e 27 liste,

Quattro candidati sindaco, centrosinistra e centrodestra raggruppati in due grandi contenitori, rispettivamente "Ecosistema Taranto" e "Grande Alleanza per Taranto", 27 liste ai nastri di partenza. Il centrosinistra per Melucci e' stato il primo a presentare tutte le liste, 11 in tutto. Il centrodestra e i civici per Musillo si presentano invece con 10 liste