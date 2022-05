Save the Children, valuta, attraverso 11 indicatori, la condizione delle madri in tre diverse aree: quella della cura, del lavoro e dei servizi. Le regioni del Mezzogiorno si posizionano tutte al di sotto del valore di riferimento (pari a 100), evidenziando come sia piu' difficile per le mamme vivere in questi territori: Basilicata e Puglia sono ultime in classifica.