Quello che vale a Roma non vale in Puglia: Conte rompe con Letta, ma continuerà a sostenere Emiliano

"In Puglia continueremo a mantenere l'impegno per realizzare l'interesse e il miglior benessere dei pugliesi", ha detto Giuseppe Conte nell'apertura della sua seconda giornata elettorale in provincia di Foggia, cominciata dal paese in cui è nato, Volturara Appula, e dove con Emiliano nacque il corteggiamento politico che poi portò il presidente della Puglia ad aprire ai 5 Stelle le porte del governo regionale offrendo l'assessorato alla Barone ed altri incarichi di sottobosco amministrativo.