Il lucano La Regina non resiste alla bufera politica e ritira la candidatura: «Il Pd viene prima di tutto»

Questa mattina aveva twittato la su volontà di tirare dritto in mezzo alle polemiche e continuare la sua corsa voluta dal segretario nazionale Dem; ora, però, un nuovo tweet annuncia il suo disimpegno: «Quando si hanno 20 anni si esprimono e si pensano molte cose. Poi si cresce, si studia, si cambia idea. Rinuncio alla mia candidatura perche' il Pd viene prima di tutto e perche' questa campagna elettorale e' troppo importante per essere inquinata in questo modo», scrive il segretario del Pd di Basilicata