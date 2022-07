Emozionata davanti la casa della mamma Annunziata, che a 3 anni sbarcò a Ellis Island. «Apprezzo moltissimo la vostra ospitalità, sono grata per questa giornata e per la vostra accoglienza. Sono emozionata e ho mille pensieri che mi passano per la mente dopo aver visto tante foto della famiglia e aver conosciuto parenti vicini e lontani».