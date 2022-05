Ecco chi è il gigante che ha lasciato un'impronta del piede di 23 metri sulla spiaggia di Termoli

Spiegate anche le dimensioni volute per l'impronta. Se in media un uomo che pesa 80 Kg ha un piede lungo 26 cm, quanto sarebbe grande l'impronta di un gigante che pesa 7 tonnellate? Esattamente 23 metri. Un 'peso' non più sostenibile per il pianeta ed è per questo che E.On ricorda che è l'ora di agire: occorre attivarsi concretamente verso un'importante riduzione dei consumi energetici, per aumentare l'efficienza energetica, per rendere l'energia verde la fonte primaria in tutti i settori, scegliendo soluzioni energetiche green e riducendo il proprio impatto sul Pianeta, per accelerare in maniera importante la transizione ecologica.