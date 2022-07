Foggia torna a volare dal 30 settembre, Lovecchio orgoglioso per la spinta data al decollo

«Sono felicissimo ed orgoglioso di aver contribuito alla riuscita di questa operazione, che qualche anno fa pareva impossibile. Con diverse interrogazioni parlamentari, la mia partecipazione al tavolo di regia del “Patto di Unione per la Capitanata: "Aeroporto Gino Lisa di Foggia" in Camera di Commercio, alle iniziative promosse dal comitato "Vola Gino Lisa", dopo i diversi incontri al ministero dei trasporti e delle infrastrutture, le numerose discussioni a Montecitorio, l'obiettivo è stato centrato. Sono orgoglioso del mio operato e soprattutto della sinergia tra colleghi politici, amministratori, tecnici per ottenere un riconoscimento che è tutt'altro che un regalo alla Capitanata. La mia terra, infatti, meritava un aeroporto funzionante perché i dati e gli indici dei flussi turistici sono inconfutabili. Mi auguro che il Gino Lisa continuerà a funzionare anche al di là della stagione turistica e lo farà perché i foggiani sfruttino l'occasione di restare connessi al mondo attraverso i collegamenti aerei. Oggi a Foggia inizia un nuovo percorso di crescita», afferma il deputato foggiano Giorgio Lovecchio, del M5S