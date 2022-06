In coma presso l'ospedale di Foggia un ragazzo di 13 anni di Montenero di Bisaccia folgorato dalla corrente mentre giocava in un parco

Il ragazzo è rimasto folgorato in seguito a un contatto con un palo elettrico mentre giocava con gli amici nel parco giochi Don Nino, accanto alla chiesa del suo paese, Montenegro di Bisaccia, in provincia di Campobasso. La corrente elettrica, secondo quando si apprende da fonti sanitarie, gli ha attraversato la spalla, causandogli ustioni di terzo grado e mandandolo in fibrillazione ventricolare.