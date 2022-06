Al prefetto di Foggia un sigillo d'argento a suggello della stretta collaborazione con UniFg

“La ringrazio sinceramente per il lavoro svolto sul nostro territorio.”, ha detto il rettore durante la cerimonia di consegna. “Governare con mano competente e saggia come ha fatto egregiamente non è stato semplice e non possiamo che esserle tutti grati. Sapere, ora, di poter contare su una collaborazione stretta e un confronto costante è molto importante per me e per l’Ateneo.”