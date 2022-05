Che succede: a Foggia e nella Bat non ci sono più artigiani? La Regione Puglia ne premia solo 9, da Bari in giù

L’assessore allo Sviluppo economico ha consegnato l’attestato a 9 artigiani: De Cataldo Giovanni Massimo di Sava (TA), Rizzo Vincenzo di Latiano (BR), Altomare Maria di Molfetta (BA) per i servizi di acconciatore per uomo e donna; Bellini Antonella Annamaria di Castellana Grotte (BA) per lavori di argenteria ed oreficeria in oro, argento e platino; De Cagna Giuseppe di Maglie (LE) per la progettazione, realizzazione e posa in opera di luminarie artistiche; Pappadà Antonio di Specchia (LE) per lavori di ramaio e calderaio; erardi Giuseppe, Berardi Paolo, Berardi Giandomenico di Ruvo (BA) per la produzione di pasticceria, cacao e cioccolato, confetteria e altri prodotti dolciari.