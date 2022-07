Chiesti 10 anni di carcere per l'oncologo barese Rizzi accusato di truffa da un paziente foggiano che chiede un milione di euro di risarcimento

Secondo l'accusa, "il medico abusando della qualità e dei poteri di pubblico ufficiale", in qualità di "dirigente presso il Dipartimento di oncologia dell'Istituto Tumori 'Giovanni Paolo II' di Bari" da cui è stato licenziato "durante lo svolgimento della sua attività professionale sia in orario di servizio che fuori turno e, comunque, oncologici, affetti da accertata e grave patologia, e in trattamento presso l'Istituto, prestazioni mediche e in particolare iniezioni di un farmaco, la cui somministrazione era a titolo gratuito in quanto a totale carico del sistema sanitario nazionale".