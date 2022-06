Sotto sequestro dalla GdF beni per 900mila euro di Danilo Quarto, fino a pochi giorni fa proprietario e presidente del Cerignola calcio

La Guardia di finanza ha eseguito il sequestro preventivo di beni, emesso dal gip del tribunale di Bari Francesco Mattiace su richiesta del sostituto procuratore del capoluogo pugliese Lanfranco Marazia, per un valore di poco superiore ai 900 mila euro a carico di Danilo Quarto, barese, 38 anni, fino a pochi giorni fa proprietario e presidente dell'Audace Cerignola, squadra di calcio appena promossa in serie C.