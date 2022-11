Oltre 1500 lucani per il pellegrinaggio della pace a Pompei del prossimo 5 novembre

Nel comunicato è sottolineato che "la comunità cristiana della Basilicata risponde all'appello di papa Francesco per la pace e contro lo spettro di una deriva nucleare del conflitto. Ieri sera, a Potenza", l'arcivescovo, monsignor Salvatore Ligorio, "nel corso della concelebrazione, in una cattedrale particolarmente affollata per la ricorrenza della festa liturgica di San Gerardo, ha invocato esplicitamente la protezione del Santo Patrono, precursore della 'Chiesa in uscita' che vuole oggi papa Bergoglio, perché uomo in cammino che si prese, nel suo tempo, cura delle persone a lui affidate