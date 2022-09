Per il maltempo, Papa Francesco a Matera sulle ali di un Falcon 900 dell'Aeronautica atterrato a Gioia del Colle

Questa mattina - a causa delle condizioni metereologiche - Papa Francesco ha lasciato Casa Santa Marta intorno alle 6:30 per recarsi all'Aeroporto di Roma-Ciampino da dove, con un Falcon 900 dell'Aeronautica militare italiana, mezz'ora piu' tardi, e' partito per recarsi in visita pastorale a Matera per la conclusione del 27mo Congresso eucaristico nazionale. Al suo arrivo a Gioia del Colle, il Papa ha raggiunto in auto a Matera.