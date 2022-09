Speranza a 'Di Martedì', non ha dubbi: "Vinceremo le elezioni", Floris perplesso

"Credo che stiamo sbagliando, penso che invece possa vincere il centrosinistra e questi sono giorni decisivi", dice il ministro che sorprende un confuso Floris. "Penso che in queste ore sta cambiando il clima, credo che c'è una nuova consapevolezza del fatto che il paese non può correre un'avventura e le persone stanno in po' alla volta capendo che con questa destra, con Giorgia Meloni e Matteo Salvini, si torna indietro"