Gusto Italia sbarca a Matera e arriva la prima edizione con una tappa dedicata al pane

L’ottava tappa del calendario estivo di Gusto Italia è prevista a Matera, da oggi (mercoledì 31 agosto) a domenica 4 settembre, dalle 10 a mezzanotte. Una cinque giorni intensa, ricca di laboratori e show cooking, che si affiancano all’opportunità di fare una spesa Made in Italy da produttori ed artigiani del Mezzogiorno d’Italia. Il filo conduttore sarà il pane materano, un simbolo fortissimo per un territorio che si è stretto attorno a questo elemento, sia nei momenti difficili della sua storia che in quelli di rivalsa