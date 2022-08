Parlamentarie a 5 stelle? Questione di 'kasta' e spuntano i "parenti di": da Trenta a Buffagni

Per esempio, candidato alla Camera nel collegio Lombardia 1 si trova Davide Buffagni, 32 anni, fratello di Stefano, deputato ed ex viceministro allo Sviluppo economico. Andando avanti, nel collegio Lombardia 3 si candida invece Samuel Sorial, fratello dell'ex deputato Giorgio. "Ho trent'anni, sono dottore in giurisprudenza e attualmente collaboro con uno studio legale della mia città, Brescia, occupandomi principalmente di diritto civile, commerciale e internazionale", scrive l'aspirante onorevole. Il cognome di Ergys Haxhiu non dice niente ma è facile risalire alla sua identità: è il compagno di Fabiana Dadone, attuale ministro delle Politiche giovanili. È candidato nel collegio Piemonte 2. E ancora, ecco che da Velletri si candida Paolo Trenta, fratello di Elisabetta, ex ministro della Difesa nel primo governo Conte.

Ci sono i vari big dei 5 stelle, da Chiara Appendino ex sindaco di Torino al ministro Stefano Patuanelli. Spicca l'ex procuratore nazionale e l'ex pg di Palermo tra le 15 personalità che il leader Conte si è riservato di proporre nel voto online di martedì. Tra loro molti politici di primo piano dei 5 Stelle, come l'ex ministro dell'Ambiente e i capigruppo di Camera e Senato. Ci sono i 4 vicepresidenti del Movimento mentre nel campo della transizione ecologica spazio a Livio De Santoli, docente della Sapienza. In lista Conte ha deciso di mettere pure il notaio del Movimento 5 stelle: si tratta di Alfonso Colucci, lo stesso che ha certificato il voto dello scorso anno, poi contestato dal tribunale di Napoli. Al momento Colucci ricopre le funzioni di Organo di Controllo del Movimento 5 Stelle e di coordinatore del settore legale del Movimento