Elezioni, la direzione del Pd slitta alle 20, si discute sulle candidature: plausibile Speranza in Toscana

Enrico Letta è impegnato su una Direzione notturna dopo due rinvii nella giornata: prevista inizialmente alle 11, rinviata alle 15 e infine alle 20. La riunione risente della competizione sui 'posti' da spartirsi. Il Nazareno tranquillizza: "Nessuna tensione, ma solo fisiologiche discussioni. Siamo un partito". Del resto, per la deadline del 22 agosto manca ancora un po'. Ma le prime voci che circolano non piacciono a tutti. Tra le opzioni plausibili, la corsa di Letta a Vicenza per insidiare la Lega nel suo storico feudo, e quelle di Roberto Speranza di Leu e Nicola Fratoianni di Sinistra italiana in Toscana. Disagio sul nome di Pier Ferdinando Casini, che potrebbe essere schierato dal Pd a Bologna. Più agguerrita la comunità lgbt sul caso di Monica Cirinnà, senatrice paladina dei diritti, tema su cui il partito ha scommesso. "Le è stato proposto a Roma un collegio uninominale perdente", rivela Franco Grillini che denuncia: "Non averla nel prossimo Parlamento sarebbe un danno gravissimo per i diritti e le libertà di tutti. La destra sarà contenta". Domani la sfida si sposta anche sui 5 Stelle con l'avvio delle 'parlamentarie': nella lista di 2000 candidati già on line, c'è anche Giuseppe Conte che punta al collegio della Camera Lazio 1