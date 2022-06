La burocrazia 'soffoca' i piccolissimi Comuni, per la Cgia male Basilicata e Molise

È colpa della burocrazia? Si. Lunga e macchinosa, talvolta affidata a poche risorse umane. Tuttavia, a pagare il conto più salato sono i cittadini che devono sostenere un costo aggiuntivo pro capite pari a 251 euro all'anno, che, in termini complessivi, sfiora i 14,5 miliardi di euro. L'analisi è stata effettuata dall'Ufficio studi della Cgia per conto dell'Asmel su dati Istat riferiti al 2020. Per poter ottemperare agli adempimenti richiesti dal legislatore e alle disposizioni/procedure fissate dai ministeri, scrive la Cgia, è necessario utilizzare molto personale e impegnare tanto tempo che, invece, potrebbero essere investiti