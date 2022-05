Regione Basilicata: approvata la Manovra finanziaria 2022-2024

Il Consiglio regionale della Basilicata ha approvato a maggioranza la manovra finanziaria per il triennio 2022/2024 della Regione Basilicata, composta dalla Legge di stabilità regionale (13 voti favorevoli di Lega, Idea, Bp, FI, FdI, Gm, 6 voti contrari di Iv, M5s e Pd ) e dal Bilancio di previsione finanziario 2022/2024 (13 voti favorevoli di Bp, Lega, Idea, FI, FdI, Gm e 5 contrari di Iv, M5s e Pd). Per l’esercizio finanziario 2022, il totale generale delle entrate e delle spese, in termini di competenza, è determinato in euro 3.447.739.411,65; per il 2023 in euro 2.581.448.023,00; per il 2024 in euro 2.269.517.989,55. Nello specifico, le dotazioni finanziarie per l’attuazione delle leggi regionali di spesa a carattere continuativo ricorrente e a pluriennalità determinata per il triennio 2022-2024, ammontano a euro 561.949.561,25. Per l’attuazione di interventi finalizzati allo sviluppo e sostegno all’economia, la dotazione finanziaria è di euro 100.219.771,53 mentre ammonta a euro 5.269.733,60 il concorso finanziario della Regione a programmi o altre forme di intervento promossi e sostenuti dal contributo dello Stato, le dotazioni finanziarie per l’attuazione degli interventi del Programma Operativo FESR e FSE per il triennio 2020-2022, che ammontano rispettivamente a euro 224.215.839,49 ed euro 78.567.786,26. Nel bilancio di previsione finanziario 2022-2024 sono state iscritte risorse per la realizzazione del PNRR per euro 121.028.554,49. In particolare, per la Missione 1, Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo sono state assegnati euro17.470.684,36; per la Missione 2, Rivoluzione verde e transizione ecologica, le risorse assegnate per il rafforzamento della mobilità ciclistica ammontano a 8.824.212,13, per lo sviluppo del trasporto rapido di massa a euro 9.136.207,29; per la Missione 5, Inclusione e coesione, le risorse assegnate per le politiche attive del lavoro e formazione sono pari a euro 9.680.000,00; per la Missione 6, Salute, assegnate risorse per gli Ospedali di comunità pari a euro 11.131.687,77, per le Case della Comunità euro 25.046.297,48, per la telemedicina euro 2.045.175,88, per l’ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero euro 29.379.473,92, per gli investimenti “Verso un ospedale sicuro e sostenibile” euro 7.111.490,79, per il rafforzamento dell’infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, elaborazione, analisi dei dati e la simulazione euro 337.290,14, per lo sviluppo delle competenze tecniche, professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario euro 1.592.234,73.

Le risorse iscritte per la realizzazione del Piano Nazionale Complementare al PNRR, ammontano complessivamente a euro 94.832.365.87. Nel bilancio di previsione 2022-2024 sono, altresì, iscritte risorse per investimenti diretti ed indiretti per euro 42.079.009,14, di cui euro 3.375.000,00 finanziate da avanzo vincolato, relativo al contributo statale per l’esercizio 2021 non impegnato entro il 31 dicembre. Con riferimento al nuovo ciclo di programmazione 2021-2027, sono stati previsti gli stanziamenti di spesa finanziati dal Piano stralcio FSC per euro 83.435.625,51.