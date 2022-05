La battaglia dei parenti delle vittime del Covid e del vaccino contro il ministero retto da Speranza

Senza sosta la battaglia dei familiari delle vittime del Covid, i quali hanno richiesto al ministero guidato da Roberto Speranza un accesso agli atti. Il ministero della Salute dunque risponde con un documento datato 5 gennaio che riporta però alert e comunicazioni del 7 e del 12 gennaio. Il caso viene sollevato dall’avvocato dei parenti delle vittime, la dottoressa Consuelo Locati, legale dell’associazione “Sereni- Sempre uniti”. In un altro stralcio c’è addirittura un riferimento alle 24 dell’11 gennaio. Commenta Locati: "Quello che ci sfugge è come sia possibile che in un testo datato 5 gennaio, siano riportate comunicazioni ed eventi successivi"