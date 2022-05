Petrocelli infiamma il dibattito: «Stop all'invio di armi a Kiev e togliere la fiducia a Draghi»

Intanto è già stata chiesta la testa di Petrocelli. In assenza di una soluzione per far dimettere dalla presidenza della Commissione Esteri il senatore filo-Putin, Pd e Iv insistono sulla sua rimozione da parte della capogruppo stellata Mariolina Castellone. Castellone, però, ha già spiegato che lo spostamento ad altra Commissione non è consentito dal Regolamento