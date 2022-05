Non è prevista alcuna giuria o commissione di valutazione, si vince in base al numero di like ricevuti su Facebook. "In palio - spiega la società lucana - ci sono le cassette di fragole della Basilicata della varietà Inspire, una delle principali cultivar messe a dimora in Basilicata, che regala frutti conici e allungati, di un colore rosso brillante e dalla lunga tenuta